Байден и Трамп на дебатах пугали избирателей Третьей мировой войной

Политики обсудили различные вопросы

Всё внимание американских избирателей было приковано сегодня к Атланте. Там прошли дебаты между действующим президентом страны Джо Байденом и бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом.

Политики встретились в телестудии CNN. Впервые в истории этого формата на встречу не допустили зрителей. Байден и Трамп стояли за трибунами, говорили по очереди, без возможности перебивать друг друга.

Обсудили американскую экономику и свой возраст, пытались выяснить, кто из них заслуживает суда. Дошло дело и до оскорблений. Трамп заявил, что у страны не будет шансов преодолеть кризис, если Байден победит на выборах. Тот назвал оппонента "неудачником и лузером" и припомнил ему скандальную историю с порно-звездой.

Также и бывший, и действующий президенты пугали избирателей третьей мировой войной. Байден заявил, что Россия после Украины направится завоёвывать страны НАТО. Трамп пообещал прекратить конфликт ещё до того, как официально вернётся в Белый дом.

Трамп также заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. А после провала в Афганистане и поддержки Ирака Штаты утратили международный престиж и уподобились "стране третьего мира". Байден же уверен, что сможет исправить налоговую систему и погасить огромный госдолг страны. Правда, говоря об этом, он несколько раз запнулся, путая слова.

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