Над территорией России за ночь уничтожили 25 беспилотников

Над пятью регионами

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 25 украинских беспилотников над пятью российскими регионами.

12 беспилотников сбиты над Брянской областью, девять – над Смоленской областью, один – над Воронежской областью, два – над Курской областью, один – над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что число беспилотников, сбитых за ночь и утро над регионом, достигло 21. Пострадавших и разрушений нет. В результате падения дрона возле Брянска повреждена крыша административного здания.

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