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Над территорией России за ночь уничтожили 25 беспилотников

08:09
  • пятница
  • 28 июня 2024

Над пятью регионами

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 25 украинских беспилотников над пятью российскими регионами.

12 беспилотников сбиты над Брянской областью, девять – над Смоленской областью, один – над Воронежской областью, два – над Курской областью, один – над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что число беспилотников, сбитых за ночь и утро над регионом, достигло 21. Пострадавших и разрушений нет. В результате падения дрона возле Брянска повреждена крыша административного здания.  

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