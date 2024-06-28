На Тихоокеанском флоте прошли масштабные учения

Они длились 10 дней

Масштабные военные учения завершились в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей. Впервые в этом году их проводили в двухстороннем формате - между Приморской флотилией и объединенным командованием войск и сил на северо-востоке страны.

За 10 дней экипажи боевых кораблей и морской авиации выполнили более 650 упражнений с применением оружия. На различных этапах отработали поиск и уничтожение подлодок условного противника, нанесение совместных ракетных ударов по корабельным группировкам врага, провели тренировки по отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров. А на заключительном этапе отразили попытку высадить морской десант на острова Курильской гряды.

В маневрах было задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолётов и вертолётов морской авиации, подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, а также боевые расчёты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

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