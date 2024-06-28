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Трамп одержал победу над Байденом в результате теледебатов

08:30
  • пятница
  • 28 июня 2024

Зрители сделали свой выбор

В ночь на 28 июня по московскому времени в Америке прошли первые предвыборные дебаты между действующим президентом Джо Байденом и кандидатом Дональдом Трампом. Оппоненты встретились в Атланте. Ранее сообщалось, что впервые в истории телевизионных предвыборных дебатов в США на встречу Байдена и Трампа в студию не будут допущены зрители.

Впрочем, это обстоятельство не помешало зрителям у телеэкранов сделать свои выводы по итогу беседы оппонентов. Так, 67% считают, что Трамп переиграл действующего президента, сообщает CNN cо ссылкой на свой опрос. 33% респондентов полагают, что лучше выступил демократ. В результате, однопартийцы начали думать, что Байдена надо заменить другим кандидатом на фоне его провала на дебатах, пишет Politico. Якобы демократы "впали в панику" и сейчас активно обсуждают "то, о чем было нельзя говорить".

Напомним, что Джо Байден и Дональд Трамп общались 100 минут. Оба появились в студии в практически идентичных костюмах. Только первый выбрал синий галстук, а второй - красный. В ходе теледебатов Трамп настаивал на том, что политика его оппонента приведет мир к Третьей Мировой войне, а Байден призвал повысить налог для миллиардеров, чтобы вырученные деньги пошли на обеспечение финансовой помощи Украине.

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