Собянин поздравил московских школьников с выпускным

Празднование пройдет в Парке Горького
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с окончанием школы.
"Ребята, от всей души поздравляю! Помните, вам по плечу любые, даже самые смелые планы. Москва гордится вами и всегда готова помочь в ваших стремлениях", - написал он в своем telegram-канале.
Центральной площадкой празднования выпускного вечера традиционно станет Парк Горького.
В этом году из школ выпускаются более 67 тысяч одиннадцатиклассников и около 110 тысяч девятиклассников.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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