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Собянин поздравил московских школьников с выпускным

09:28
  • пятница
  • 28 июня 2024

Празднование пройдет в Парке Горького

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с окончанием школы.

"Ребята, от всей души поздравляю! Помните, вам по плечу любые, даже самые смелые планы. Москва гордится вами и всегда готова помочь в ваших стремлениях", - написал он в своем telegram-канале.

Центральной площадкой празднования выпускного вечера традиционно станет Парк Горького.

В этом году из школ выпускаются более 67 тысяч одиннадцатиклассников и около 110 тысяч девятиклассников.

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