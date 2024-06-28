Собянин поздравил московских школьников с выпускным

Празднование пройдет в Парке Горького

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с окончанием школы.

"Ребята, от всей души поздравляю! Помните, вам по плечу любые, даже самые смелые планы. Москва гордится вами и всегда готова помочь в ваших стремлениях", - написал он в своем telegram-канале.

Центральной площадкой празднования выпускного вечера традиционно станет Парк Горького.

В этом году из школ выпускаются более 67 тысяч одиннадцатиклассников и около 110 тысяч девятиклассников.

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