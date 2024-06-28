Стало известно, где находится муж Блиновской

Ранее супруг марафонщицы ходил в увольнение

Когда Елена Блиновская оказалась за решеткой, ее супруг Алексей отправился на СВО. Говорят, мужчина принял такое решение, чтобы вызволить жену из тюрьмы. Однако марафонщица до сих пор в неволе, а ее муж на короткое время пропал из виду. Впрочем, быстро выяснилось, что в начале месяца Алексей Блиновский просто ушел в увольнение.

Сейчас мужчина перешел в штурмовое подразделение 5-й ОМСБр и принимает участие в боях под Красногоровкой. Как передает телеграм-канал Mash, приказ на его перевод из 95-го стрелкового полка пришел от 1-го армейского корпуса. Сообщается, что в новом коллективе Алексея приняли дружелюбно, и он вместе со всеми выполняет поставленные задачи, находясь уже две недели на передке.

Напомним, что в конце апреля появилась информация, что якобы проводится проверка по факту заключения контракта Алексея Блиновского с Министерством обороны России. Следствие изучало, на каких основаниях супруг скандально известной марафонщицы заключил контракт с ведомством и сообщил ли он ему о своем статусе обвиняемого.

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