Путин обратился к выпускникам всех школ России

Начинается этап взрослой жизни
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы.
"Хочу искренне поздравить выпускников, их родителей, близких, наставников с этим замечательным, наполненным мечтами, надеждами, романтикой юности праздником", - сказал он в своем видеообращении.
Глава государства отметил, что самое главное - реализовать свое призвание и найти дело по душе.
"Начинается совершенно новый этап жизни, более взрослой, самостоятельной, где все ключевые решения вы будете принимать сами", - подчеркнул глава государства.
Ранее столичных школьников с окончанием школы поздравил мэр Сергей Собянин. Он заверил, что Москва всегда готова помочь выпускникам в их стремлениях.
Выпускные пройдут 28 июня, центральной площадкой празднования традиционно станет Парк Горького.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram