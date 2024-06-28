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Путин обратился к выпускникам всех школ России

09:30
  • пятница
  • 28 июня 2024

Начинается этап взрослой жизни

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы.

"Хочу искренне поздравить выпускников, их родителей, близких, наставников с этим замечательным, наполненным мечтами, надеждами, романтикой юности праздником", - сказал он в своем видеообращении.

Глава государства отметил, что самое главное - реализовать свое призвание и найти дело по душе.

"Начинается совершенно новый этап жизни, более взрослой, самостоятельной, где все ключевые решения вы будете принимать сами", - подчеркнул глава государства. 

Ранее столичных школьников с окончанием школы поздравил мэр Сергей Собянин. Он заверил, что Москва всегда готова помочь выпускникам в их стремлениях.

Выпускные пройдут 28 июня, центральной площадкой празднования традиционно станет Парк Горького.

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