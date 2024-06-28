Последние данные о ходе СВО

Российские войска сорвали крупную ротацию неонацистов на Сватовском направлении, сообщили в Минобороны. Наши артиллеристы не позволили перебросить резервы и нанесли сокрушительные удары по скоплениям техники ВСУ. Тяжёлая ситуация для противника и в ДНР. Под Угледаром укрепления боевиков уничтожают экипажи танков Т-90 "Прорыв".

Южнодонецкое направление. Экипажи танков Т-80 и Т-90 "Прорыв" группировки войск "Восток" уничтожают опорные пункты ВСУ. Прямой наводкой. Экипаж из Забайкалья уже долго работает на подступах к Угледару. Сейчас танкисты бьют по укреплениям врага недалеко от города.

По этому же направлению российская армия успешно продолжает наступление на Константиновку. По позициям противника ведётся прицельный артиллерийский огонь. Цели удара определяются при помощи беспилотников с тепловизорами. На этих кадрах - уничтожение склада с боеприпасами и оружием ВСУ. Скопление пехоты врага разбито и в районе Часова Яра.

Это уже Херсонская область. Кадры боевой работы группировки войск "Днепр". Движения отточенные. Десантники действуют слаженно и решительно. Расчёты 152 мм артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" точным ударом уничтожают пункт управления подразделениями националистов. В перехваченном радиообмене противник сообщил о гибели офицеров управления батальона и личного состава подразделений ВСУ.

Контрбатарейную борьбу успешно ведут расчёты 122 мм пушек Д-30, планомерно уничтожая укреплённые позиции ВСУ на Херсонском направлении. Артиллеристы работают в сложных условиях круглосуточно. Действия доведены до автоматизма. От расчёта установок цели до удара - всего несколько минут.

Кадры боевых действий с Запорожской области. Там гвардейский экипаж БМП-3 уничтожил пехоту и укрепрайон ВСУ. На кадрах объективного контроля, снятых оператором БПЛА, отчётливо видно: подразделения противника несут потери.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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