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Белоусов поручил Генштабу отреагировать на провокации США в Черном море

11:42
  • пятница
  • 28 июня 2024

Над акваторией возросла интенсивность полётов американских беспилотников

Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по оперативному реагированию на провокации США в Чёрном море. Как сообщили в ведомстве, над акваторией возросла интенсивность полётов американских стратегических беспилотников. Они занимаются разведкой в интересах Украины.

Кроме того, дроны наводят на цели высокоточное оружие, которое западные страны поставили Киеву для нанесения ударов по российским объектам. Это свидетельствует о всё большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима.

Такие полёты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Россией. Как подчеркнули в Минобороны, ответственность за это будут нести страны НАТО.

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