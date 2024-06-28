Белоусов поручил Генштабу отреагировать на провокации США в Черном море

Над акваторией возросла интенсивность полётов американских беспилотников

Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по оперативному реагированию на провокации США в Чёрном море. Как сообщили в ведомстве, над акваторией возросла интенсивность полётов американских стратегических беспилотников. Они занимаются разведкой в интересах Украины.

Кроме того, дроны наводят на цели высокоточное оружие, которое западные страны поставили Киеву для нанесения ударов по российским объектам. Это свидетельствует о всё большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима.

Такие полёты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Россией. Как подчеркнули в Минобороны, ответственность за это будут нести страны НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram