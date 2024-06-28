Урсуле фон дер Ляйен вновь предложили возглавить Еврокомиссию

От перестановки русофобов результат не меняется. Первыми лицами объединённой Европы в новом политическом сезоне вновь будут ярые противники Москвы. На вторую пятилетку на ключевом и наиболее влиятельном посту идёт Урсула фон дер Ляйен. Первая женщина во главе Еврокомиссии успела перессориться с руководителями большинства других институтов Брюсселя и прославилась чередой скандалов. В её послужном списке - превышение полномочий, попытки лишить страны ЕС остатков суверенитета и коррупция - в том числе махинации с закупками вакцин от коронавируса. Кстати, зарплата фон дер Ляйен, по данным западных СМИ, больше, чем у любого европейского лидера. Плюс, премии и другие приятные бонусы.

"Я хочу выразить благодарность лидерам, которые поддержали мою кандидатуру. Я буду интенсивно работать, чтобы добиться утверждения на эту должность в Европарламенте, когда представлю основные направления нашей политики на следующие пять лет", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен известна преданностью Вашингтону и в лучших традициях "старшего брата" следует политике двойных стандартов по отношению к конфликтам на Украине и в Секторе Газа. Продление её полномочий не поддержала Венгрия.

Премьер-министр Италии тоже против. Джорджа Мелони считает, что принцип назначения европейского руководства "одним пакетом" в корне неверен. Не поддержала она и две другие кандидатуры - бывшего главы правительства Португалии Антониу Кошты и премьера Эстонии Каи Каллас. Первый возглавит Евросовет, вторая - дипломатическое ведомство ЕС. Но отдельные возражения ничего не меняют. Утверждение претендентов в Европарламенте носит чисто формальный характер.

Для меня это большая честь и огромная ответственность в момент геополитической напряженности. Война в Европе и нестабильность в мире - главные вызовы европейской внешней политики. Моя цель - работать ради нашего единства, защищать европейские интересы и ценности и строить глобальное партнёрство.

"Европа и мир переживают трудные времена. Но ЕС демонстрировал свою устойчивость в прошлом, всегда находя силу в единстве. Построение единства будет моим главным приоритетом", - заявил Антониу Кошта, кандидат на должность главы Евросовета.

На саммите ЕС новые и старые лидеры первым делом заявили о планах развития военной промышленности. В ближайшие 10 лет на оборону дополнительно потратят 500 миллиардов евро. Значительно расширят и поставки Украине, а против России разработают новые санкции.

Киеву уже выделили транш почти в 2 миллиарда евро, чем вызвали возмущение французской оппозиции. Её сторонники считают, что этим деньгам можно было найти лучшее применение - например, потратить на больницы и пенсии в их родной стране.

Кристина Гнедова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram