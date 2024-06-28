Демократы обсуждают замену Байдену после провальных дебатов

Кандидаты копались в нижнем белье друг друга

Джо Байден должен принять решение о выходе из президентской гонки. Так большинство экспертов прокомментировали первые предвыборные дебаты между действующим и бывшим главой Белого дома.

Один на один - за трибунами. Трансляцию ведет телеканал CNN – сторонник Демократической партии. Некоторые эксперты говорили, что пойти туда для Трампа - словно попасть в логово зверя. Но бывший президент рискнул.

Джо Байден готовился к встрече целую неделю. Каждый неловкий шаг или зависание может похоронить его президентство. И вот, не здороваясь, кандидаты заняли свои места. Байден справа, Трамп слева. Важные экономические темы кандидаты проходят, обвиняя друг друга в провальной политике. Ведущая задает волнующий публику вопрос о возрасте политиков, которым на двоих более 150 лет.

С первых же секунд трансляции было понятно: Байдену некомфортно. Но он, как мог, пытался держать лицо. Зато мировые СМИ, наблюдающие за весьма странным спаррингом двух пожилых мужчин, тут же принялись анализировать: "Нам конец": демократы в отчаянии из-за выступления Байдена на дебатах".

Тема Украины шла отдельным блоком. И если Байден всю вину за эскалацию конфликта переложил на Владимира Путина, то Трамп прямо заявил: не было бы Байдена, не было бы войны. И снова пообещал закончить ее завершить в течение суток.

"Украина не выигрывает эту войну. У них заканчиваются люди, у них заканчиваются солдаты. Они потеряли города и все это из-за него и глупых решений", - заявил Трамп.

В какой-то момент дебаты вообще потеряли логическую нить. Кандидаты копались в нижнем белье друг друга, называли преступниками. В этот момент взревели соцсети, которые моментально заполнились мемами и карикатурами – собственно этого и добивался Дональд Трамп. А демократы заговорили о смене своего кандидата.

"Прямо сейчас Демократическая партия погружается в состояние глубокой агрессивной паники. Она началась уже в первые минуты дебатов. Они гадают, что им теперь делать. То ли пойти делегацией в Белый дом и требовать его выйти из гонки. То ли пусть обратиться с тем же самым к широкой общественности. Потому что дебаты прошли ужасно", - отметил Джон Кинг, шеф-корреспондент CNN.

Жена американского президента после откровенного позора повела мужа на встречу к сторонникам, где как могла старалась поднять его боевой дух. В этот момент в штабе Дональда Трампа уже смотрели CNN с первыми результатами дебатов. 67 процентов уверены: 45-й президент победил.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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