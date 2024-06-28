ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Иране стартовали внеочередные выборы президента

11:47
  • пятница
  • 28 июня 2024

В президентской гонке - четыре участника

Жители Ирана голосуют в пятницу. В Исламской республике начались внеочередные выборы президента. Их назначили в мае, после гибели в авиакатастрофе Эбрахима Раиси.

К событию приковано внимание всего мира. Кампанию освещают около 200 иностранных журналистов. В президентской гонке - 4 участника. Трое из них принадлежат к консервативному лагерю, а четвёртый - к реформаторскому.

Если ни один из кандидатов не наберет 50 процентов голосов, будет назначен второй тур. Эксперты называют исход голосования непредсказуемым. Однако сходятся во мнении, что при любом раскладе курс Тегерана не претерпит резких изменений.

Пост президента в республике - второй по значимости после Верховного руководителя - аятоллы Хаменеи. Именно он, как ожидается, обеспечит преемственность политики. В том числе внешней. Отметим, для Ирана отношения с Россией являются приоритетными.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Президентские выборы в Иране
Президентские выборы в Иране
Президентские выборы в Иране
Президентские выборы в Иране
Президентские выборы в Иране
Президентские выборы в Иране
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.