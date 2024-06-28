В Иране стартовали внеочередные выборы президента

В президентской гонке - четыре участника

Жители Ирана голосуют в пятницу. В Исламской республике начались внеочередные выборы президента. Их назначили в мае, после гибели в авиакатастрофе Эбрахима Раиси.

К событию приковано внимание всего мира. Кампанию освещают около 200 иностранных журналистов. В президентской гонке - 4 участника. Трое из них принадлежат к консервативному лагерю, а четвёртый - к реформаторскому.

Если ни один из кандидатов не наберет 50 процентов голосов, будет назначен второй тур. Эксперты называют исход голосования непредсказуемым. Однако сходятся во мнении, что при любом раскладе курс Тегерана не претерпит резких изменений.

Пост президента в республике - второй по значимости после Верховного руководителя - аятоллы Хаменеи. Именно он, как ожидается, обеспечит преемственность политики. В том числе внешней. Отметим, для Ирана отношения с Россией являются приоритетными.

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