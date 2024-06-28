В Москве обсудили, как обезопасить родственников от мошенников в сети

Более 90% граждан в возрасте от 55 до 64 лет ежедневно пользуются интернетом

"Онлайн-пространство для старшего поколения без угроз" или как обезопасить своих родственников от мошенников в интернете. Эту тему обсудили ведущие отечественные эксперты в области защиты информации на полях Международной выставки-форума "Россия".

Согласно статистике, более 90 процентов граждан в возрасте от 55 до 64 лет ежедневно пользуются интернетом. В прошлом году было зарегистрировано рекордное число киберпреступлений - 677 тысяч.

"Формируется и запрос со стороны старшего поколения о необходимости обучения, проведения какой-то разъяснительной работы, и мы в партийном проекте "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" выделили отдельное направление, в рамках которого мы обучаем "цифре", обучаем правилам пользования, так сказать, цифровой гигиены для представителей старшего поколения", - отметил Антон Немкин, член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram