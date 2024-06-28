Коммунальщики борются с жарой в Москве

Службы предприняли меры по обеспечению комфорта в городе

Сегодня, 28 июня, в столичном регионе ожидается очень теплая погода. Воздух прогреется до +30 градусов по Цельсию. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова жарко – столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 28-30 градусов", - передают РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Также гражданам посоветовали не пребывать долгое время на солнце и позаботиться о домашних питомцах. Столичные коммунальные службы приведены в готовность к борьбе с жарой. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, поливальные машины будут чаще обрабатывать асфальт и проводить аэрацию воздуха, а работники после полудня позаботятся о клумбах с цветами.

Полив дорожного полотна будет проводится каждые три часа. Тем самым окажутся достигнуты две цели: чистота и охлаждение асфальта, в результате чего снизится риск его деформации от воздействия солнечных лучей.

"Когда температура поднимается выше плюс 25 градусов, помимо стандартного полива проводится аэрация воздуха - струи воды поливомоечной техники направляются вверх. Таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта. Эти работы выполняются до трех раз в день на основных магистралях и центральных улицах столицы", - сообщил заммэра РИА Новостям.

Также он отметил, что в жару особое внимание уделяется городским цветникам. Чтобы растения не страдали от засухи, их поливают дважды в день: рано утром и после 17.00. Причем настолько сильно, чтобы увлажнялась почва до 30 см вглубь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram