Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой

В самом городе все спокойно

Черноморский флот проведет военные учения на внешнем рейде у Камышовой бухты.

Мероприятия пройдут до 12:00. Военные проведут стрельбы из различных видов стрелкового оружия, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В городе все спокойно", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Севастополе обнаружили еще два суббоеприпаса на пляже. Спасатели продолжают работать на пляже "Учкуевка", уже обследовано половина запланированного района поиска.

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