ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой

10:36
  • пятница
  • 28 июня 2024

В самом городе все спокойно

Черноморский флот проведет военные учения на внешнем рейде у Камышовой бухты.

Мероприятия пройдут до 12:00. Военные проведут стрельбы из различных видов стрелкового оружия, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В городе все спокойно", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Севастополе обнаружили еще два суббоеприпаса на пляже. Спасатели продолжают работать на пляже "Учкуевка", уже обследовано половина запланированного района поиска.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Учения
Учения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.