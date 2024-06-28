Роспотребнадзор проверит гостиницу "Моряк" после сообщений о туберкулезе

Официального подтверждения пока нет

Роспотребнадзор начал проверку сообщений о вспышке туберкулеза в гостинице "Моряк" в Мурманске.

Официально случаи не зарегистрированы, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о вспышке туберкулеза среди постояльцев и работников гостиницы "Моряк".

Сейчас мы туда выходим и смотрим, что там делается на самом деле", - сказала заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Марина Ермакова.

На прошлой неделе в Тыве 20-летняя воспитательница заразила туберкулезом девять малышей. Девушка скрыла от работодателя факт болезни и продолжила ходить на работу.

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