ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье задержали собственницу сгоревшего здания во Фрязине

11:49
  • пятница
  • 28 июня 2024

Возбуждено еще одно уголовное дело

Силовики задержали собственница административно-промышленного здания во Фрязине, в котором произошел пожар.

По версии следствия, в 2014 году здание перешло в собственность жительницы Калуги, которой оно досталось после смерти мужа. Через пять лет арбитражный суд вынес решение о признании умершего собственника банкротом, была начата процедура реализации его имущества. В 2021 году здание перешло в ведение ООО "Исприн", в числе руководства которого оказались люди из близкого окружения собственницы.

"Это позволило ей продолжить получать прибыль от сдачи в аренду помещений, несмотря на то, что имущество здания было в конкурсной массе по делу о банкротстве", - заявили в СКР.

Арендаторы оплачивали коммунальные услуги, при этом их безопасность владелицей здания не была обеспечена. Контроля за состоянием электропроводки никакого не было, требования пожарной безопасности не соблюдались.

В настоящий момент женщину увезли на допрос. Она дала признательные показания и оформила явку с повинной. Следствие намерено ходатайствовать о ее аресте.

Ранее были задержаны замгендиректора компании "Исприн" и представитель собственника объекта.

Крупный пожар в подмосковном Фрязине произошел 24 июня. Загорелось бывшее здание НИИ "Платан", в котором арендовали помещения под разные цели. В здании обрушились конструкции, оно полностью выгорело. Пожар тушили почти сутки.

По последним данным, погибли шесть человек – двое из них выпали из окна. Еще один человек находится в больнице.

Возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и о о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пожар в здании НИИ "Платан" в Московской области
Пожар в здании НИИ "Платан" в Московской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.