В Подмосковье задержали собственницу сгоревшего здания во Фрязине

Возбуждено еще одно уголовное дело

Силовики задержали собственница административно-промышленного здания во Фрязине, в котором произошел пожар.

По версии следствия, в 2014 году здание перешло в собственность жительницы Калуги, которой оно досталось после смерти мужа. Через пять лет арбитражный суд вынес решение о признании умершего собственника банкротом, была начата процедура реализации его имущества. В 2021 году здание перешло в ведение ООО "Исприн", в числе руководства которого оказались люди из близкого окружения собственницы.

"Это позволило ей продолжить получать прибыль от сдачи в аренду помещений, несмотря на то, что имущество здания было в конкурсной массе по делу о банкротстве", - заявили в СКР.

Арендаторы оплачивали коммунальные услуги, при этом их безопасность владелицей здания не была обеспечена. Контроля за состоянием электропроводки никакого не было, требования пожарной безопасности не соблюдались.

В настоящий момент женщину увезли на допрос. Она дала признательные показания и оформила явку с повинной. Следствие намерено ходатайствовать о ее аресте.

Ранее были задержаны замгендиректора компании "Исприн" и представитель собственника объекта.

Крупный пожар в подмосковном Фрязине произошел 24 июня. Загорелось бывшее здание НИИ "Платан", в котором арендовали помещения под разные цели. В здании обрушились конструкции, оно полностью выгорело. Пожар тушили почти сутки.

По последним данным, погибли шесть человек – двое из них выпали из окна. Еще один человек находится в больнице.

Возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и о о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля.

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