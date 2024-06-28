В чем соврали Трамп и Байден на теледебатах в США

Журналисты проанализировали беседу оппонентов

В ночь на 28 июня по московскому времени в американской Атланте состоялись теледебаты между действующим президентом Джо Байденом и кандидатом Дональдом Трампом. После словесной борьбы оппонентов телеканал CBS проверил, в чем слукавили Трамп и Байден.

Оказалось, что республиканец соврал насчет экономических успехов США в период своего президентства, а также напрасно обвинил оппонента в том, что при нем у Соединенных Штатов самый большой дефицит бюджета и открытые границы. Джо Байден же слукавил в том, что при нем американские военные не умирали где-либо в мире, а также в том, что Дональд Трамп хотел сократить программу социального обеспечения.

Напомним, что по итогу теледебатов, согласно некоторым данным, кандидат от Демократической партии выступил так плохо, что обеспокоил даже своих однопартийцев. Словесное столкновение Трампа и Байдена заняло более полутора часов и проходило без зрителей. Перед началом встречи кандидаты не пожали друг другу руки, в перерыве между дебатами не общались между собой. Более того, Байден часто называл Трампа "этот парень".

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