ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В чем соврали Трамп и Байден на теледебатах в США

11:39
  • пятница
  • 28 июня 2024

Журналисты проанализировали беседу оппонентов

В ночь на 28 июня по московскому времени в американской Атланте состоялись теледебаты между действующим президентом Джо Байденом и кандидатом Дональдом Трампом. После словесной борьбы оппонентов телеканал CBS проверил, в чем слукавили Трамп и Байден.

Оказалось, что республиканец соврал насчет экономических успехов США в период своего президентства, а также напрасно обвинил оппонента в том, что при нем у Соединенных Штатов самый большой дефицит бюджета и открытые границы. Джо Байден же слукавил в том, что при нем американские военные не умирали где-либо в мире, а также в том, что Дональд Трамп хотел сократить программу социального обеспечения.

Напомним, что по итогу теледебатов, согласно некоторым данным, кандидат от Демократической партии выступил так плохо, что обеспокоил даже своих однопартийцев. Словесное столкновение Трампа и Байдена заняло более полутора часов и проходило без зрителей. Перед началом встречи кандидаты не пожали друг другу руки, в перерыве между дебатами не общались между собой. Более того, Байден часто называл Трампа "этот парень".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Джо Байден и Дональд Трамп
Джо Байден и Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.