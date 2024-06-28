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У Отара Кушанашвили обнаружили смертельно опасное воспаление

12:04
  • пятница
  • 28 июня 2024

Шоумена готовят к третьей операции

Отар Кушанашвили находится в реанимации на ИВЛ. Сообщается, что у журналиста обнаружили перитонит. Это смертельно опасное воспаление, которое может привести к нарушению функций органов. Также стало известно, что шоумен перенес уже две операции: сначала ему чистили организм, затем вырезали половину желудка из-за непроходимости кишечника.

Но и это еще не все. Отару предстоит перенести третье хирургическое вмешательство. Согласно данным телеграм-канала Mash, Кушанашвили будут удалять злокачественную опухоль из кишечника.

Знаменитый журналист не унывает даже в такой сложной ситуации. Находясь в палате интенсивной терапии, он в сознании, но говорить не может, поэтому общается с окружающими жестами и глазами. Как передает источник, Отар успокаивает близких, иронизирует над своим состоянием и даже просится домой.

Однако вряд ли это случится в ближайшее время. Говорят, как только Кушанашвили восстановится, его переведут в онкологический центр в Москве.

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Отар Кушанашвили
Отар Кушанашвили
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