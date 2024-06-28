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Ушедшего на СВО мужа Блиновской объявили в розыск

12:13
  • пятница
  • 28 июня 2024

В отношении мужа Елены Блиновской был возбуждены два уголовных дела

Алексея Блиновского объявили в розыск. Соответствующая карточка с данными на него появилась в базе МВД.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, муж "королевы марафонов" несколько раз не явился к следователи для ознакомления с делами , поэтому его и объявили в розыск.

Ранее в отношении мужа Елены Блиновской был возбуждены два уголовных дела по статье о неуплате налогов и отмывании денежных средств, пишет SHOT. По ним мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Алексей Блиновский находится в зоне СВО. Он перешел в штурмовое подразделение 5-й ОМСБр и принимает участие в боях под Красногоровкой. Как передает телеграм-канал Mash, приказ на его перевод из 95-го стрелкового полка пришел от 1-го армейского корпуса.

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