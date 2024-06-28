Путин направил приветствие участникам форума регионов России и Белоруссии

В дискуссиях принимает участие Валентина Матвиенко

Развитие экономических связей, укрепление суверенитета и "сверка часов" по ключевым проектам. Владимир Путин направил приветствие участникам пленарного заседания 11-го форума регионов России и Белоруссии.

Площадка объединила более 800 делегатов. В дискуссиях принимают участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, её белорусская коллега Наталья Кочанова, главы регионов и представители бизнеса. Как отметил президент, в ходе работы форума подписаны около 250 соглашений и контрактов на общую сумму 24 миллиарда рублей.

"Важно, что нынешний форум посвящён роли межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства. Тема – одна из самых актуальных, ведь решением задачи внедрения новых технологий во все сферы хозяйственной жизни, развития наукоёмких отраслей промышленности и сельского хозяйства сейчас активно занимаются и в России, и в Белоруссии", - заявил Путин.

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