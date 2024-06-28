Собянин: Новый учебный корпус в Чертанове Южном откроется в сентябре

Территорию вокруг школы уже благоустроили

В столичном районе Чертаново Южное к новому учебному году откроется корпус школы 629. Об этом сегодня в соцсетях рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Обучаться здесь смогут свыше 600 детей. В их распоряжении, помимо прочего, будет спортивная зона с беговой дорожкой, площадкой для игры в теннис, баскетбол и бадминтон.

Первого сентября здесь ждут с нетерпением - так же, как в этом микрорайоне ждали строительства школы. И вот она - новенькая, с иголочки! Все кабинеты готовы - не хватает только ароматов выпечки в столовой, книг в библиотеке и, конечно, звонких голосов учеников! Здесь будут учиться 620 детей из района Южное Чертаново.

"Учебный комплекс разделен на дошкольную и школьную части. Каждый блок имеет свои входы и свои раздевалки. Учебный комплекс был построен с использованием современных материалов и технологий, соответствующих стандарту "Московская школа", - рассказал Алексей Попов - технический заказчик и девелопер проекта строительства жилого комплекса "Зелёная вертикаль".

Современная акустика и освещение, новейшие системы отопления, вентиляции и кондиционирования - в новой школе будет комфортно в любое время года. Просторная библиотека - трансформер, просторный актовый зал с удобными креслами, светлые учебные классы и лаборатории, где будут проводить естественно-научные опыты. В расписании - уроки робототехники, моделирования, прототипирования и управления FPV-дронами! Все компьютеры и оборудование уже на месте.

"Здесь будет два направления, инженерно-техническое и естественно-научное направление. Это химия, биология, практикумы, изучение явлений природы, материалов, для детей это будет очень интересно и познавательно", - отметила Оксана Нефёдова, и.о. директора школы №629.

Новая школа готова к открытию в новом учебном году - об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальных сетях:

"Первого сентября откроем новый корпус школы №629 в Чертанове Южном. Здание в составе жилого комплекса построил и передал городу инвестор. В школе — три этажа, в том числе IT-полигон, робо-класс, пространство для шахматного кружка, медицинский и инженерный лабораторно-исследовательские комплексы, спортивный зал, зал для проведения мероприятий и медиатека".

Помимо обычных кабинетов, в школе есть несколько инновационных помещений-трансформеров. Эту звукоизолирующую перегородку легко убрать буквально за пару минут и пространство увеличивается вдвое! Здесь уже можно проводить занятия и встречи с большим количеством участников.

Территорию вокруг школы уже благоустроили. Здесь оборудована физкультурно-спортивная зона с беговой дорожкой, площадками для игры в теннис, баскетбол и бадминтон.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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