Врачи Склифа спасли девушку с пятью тромбами

Действовать нужно было срочно

Врачи института имени Склифосовского спасли девушку с пятью тромбами. 31-летняя пациентка почувствовала себя плохо во время тренировки в фитнес-клубе. После обследования выяснилось, что сгустки крови перекрыли ей брюшную аорту и несколько артерий. А в мышцах голеней уже начался некроз. Но и это оказалось не главной проблемой.

Элима, сколько себя помнит, всегда была стройной и подтянутой. Всё благодаря спорту и жизнелюбию. А сейчас она такая счастливая, да еще и на своих ногах - исключительно благодаря врачам института Склифосовского. Они не просто её спасли. Подарили новую жизнь.

В любимый фитнес-клуб Элима ходит регулярно. Но на протяжении нескольких месяцев вместо заряда бодрости испытывала явный дискомфорт в ногах. Однажды стало так плохо, что пришлось вызывать скорую.

К счастью, её привезли именно в Склиф и моментально провели ангиографическое обследование. Результат - шокирующий: тромбы перекрыли бедренные и питающие кишечник артерии, брюшную аорту. Из-за недостатка кровоснабжения в мышцах голеней - некроз.

"Очень большой объем поражений. Потому что погибли мышцы, которые приводят в движение ногу, стопу. По большому счету, была вероятность того, что она бы умерла. Здесь у нас не было разделения по времени - между открытой операцией и эндоваскулярной. Всё произошло почти одномоментно", - рассказал Игорь Михайлов, заведующий научным отделением неотложной сосудистой хирургии НИИ им. Склифосовского.

Действовать нужно было срочно, поскольку при таком сильном поражении аорты смертность - 90%. Пациентку спасали в гибридной ангиографической операционной несколько бригад. Сосудистые хирурги восстановили кровоток в аорте и бедренных артериях. Тут же выяснилось, что счет шел на минуты. Оказалось, что, плюс ко всему, у неё - тромбоз верхней брыжеечной артерии - она питает кишечник. Тут же подключились коллеги - рентгенэндоваскулярные хирурги.

"Мы выполнили вмешательство совместно с сосудистыми хирургами, то есть гибридно. Для того, чтобы максимально эффективно и быстро освободить просвет сосудов, восстановить кровоток по ним - в местах закупорки тромбами в аорте и в верхней брыжеечной артерии", - отметил Владислав Москаленко. Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению НИИ им. Склифосовского.

Вскоре обнаружили еще один тромб. На этот раз - в левом желудочке сердца. А это ни много ни мало - поток крови ко всем без исключения органам. Угроза инфаркта, инсульта. Смерти, наконец. И с этим тромбом справились - растворили с помощью медикаментозной терапии. Но надо было решить еще одну проблему: некроз в мышцах голени вызвал ишемию и интоксикацию. Так что сосудистым хирургам пришлось удалить поврежденные участки, чтобы избежать ампутации.

"Нужно отдать должное пациентке. Очень жизнерадостный человек, очень вменяемый, которая очень помогала нам её лечить. И перед выпиской она уже самостоятельно ходила на своих ногах. То, во что вначале ни мы, ни она не верили. Но всё удалось", - отметил Игорь Михайлов.

Элима по-прежнему занимается физкультурой. Только теперь исключительно лечебной. У девушки - период реабилитации. Она очень благодарна спасшим её врачам Склифа и верит: они обязательно выяснят причину случившегося. Вместе они обязательно справятся.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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