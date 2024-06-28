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В Москве огласили приговор по делу о крупном пожаре

15:03
  • пятница
  • 28 июня 2024

Мужчина поджег квартиру соседей

Суд в Москве сегодня вынес приговор по делу о крупном пожаре. В феврале прошлого года горело общежитие на Международной улице, погибли 7 человек, в том числе двое детей.

Суд присяжных признал виновным местного жителя Юрия Хомченко. В состоянии алкогольного опьянения он поджег квартиру соседей, с которыми постоянно конфликтовал.

Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Также удовлетворены и гражданские иски на общую сумму 15 миллионов рублей.

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Обвиняемый Юрий Хомченко
Обвиняемый Юрий Хомченко
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