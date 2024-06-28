В реке Яузе в Москве заметили фигуры бегемотов

Животные - дело рук москвича

Тайна трёх бегемотов! Экзотический животных заметили в реке Яуза. Горожане долго гадали - откуда гиппопотамы там появились. Оказалось, всё дело в высоких чувствах.

Три головы подозрительно покорно качались на волнах. Оказалось, бегемоты - дело рук москвича. Он захотел порадовать соседей. И за месяц из пенопласта, стекловолокна и эпоксидной смолы смастерил забавную семейку. Которая действительно произвела впечатление. Но сорвалась во время запуска. И зацепилась за якорь, став достопримечательностью уже всего города.

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