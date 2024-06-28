Кремль: Путин не ставил будильник ради дебатов в США

Это внутреннее дело США

В Кремле рассказали об отношении президента Владимира Путина к дебатам кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа.

"Я не думаю, что вы ожидаете, что президент России мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты в США", - отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Он подчеркнул, что американские выборы и подготовка к ним – это событие не нашей повестки дня. Никаких оценок Кремль давать не будет, но с основными заявлениями ознакомится.

Песков отдельно подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась в избирательную кампанию США и не собирается делать это впредь.

Дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на 28 июня по московскому времени в Атланте (штат Джорджия). Кандидаты в президенты преступили личным оскорблениям через 20 минут после их начала. 60-е выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

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