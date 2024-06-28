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Россиянкам хотят запретить делать аборты после 9 недель беременности

12:56
  • пятница
  • 28 июня 2024

Новая рекомендация от Госдумы поступила в Минздрав

Профильный комитет Госдумы рекомендовал Минздраву проработать вопрос сокращения срока для аборта по желанию женщины с 12 до девяти недель. Также министерству предложили внести поправку в законодательство: теперь социальным показанием для искусственного прерывания будет считаться та беременность, что произошла в результате изнасилования.

Также в рекомендациях подчеркивается, что охрана материнства и детства является одной из приоритетных задач в стране, поэтому необходимо осуществлять меры, которые направлены на повышение рождаемости, передают РИА Новости"Правительству РФ... обеспечить повышение доступности медико-социальной помощи для беременных независимо от места проживания", - сообщается в документе.

Ранее в рамках ПМЮФ было выдвинуто предложение запретить идеологию чайлдфри (childfree). Ее исповедуют люди, по разным причинам сознательно отказавшиеся от рождения детей. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов считает, что чайлдфри прививает молодежи ненависть к детям, тем самым толкая их к бездетности, и внушая, что ребенок не является обязательным элементом в жизни, поэтому она должна быть признана экстремистской как человеконенавистническая идеология.

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