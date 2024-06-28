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Роспотребнадзор потребовал приостановить деятельность "Кухни на районе"

13:43
  • пятница
  • 28 июня 2024

Исследование продукции все еще продолжается

Роспотребнадзор просит суд приостановить деятельность "Кухни на районе" на 90 суток после массового заражения ботулизмом.
В России начнут клинические исследования нового лекарства для лечения ботулизма

Санитарно-эпидемиологическое исследование продукции этой компании, сообщили ТАСС в надзорном ведомстве.

С 14 июня с признаками ботулизма в больницах оказались более 300 человек. Это жители Москвы, Подмосковья, Нижегородской, Ярославской, Тамбовской и Костромской областей, а также Татарстана. Один человек погиб – случай зафиксирован в Костромской области. В больницах, по последним данным, остаются 148 человек, выписаны 232 пациента.

Все пострадавшие ели салат с фасолью, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен". Более 172 тонн опасных товаров изъято из оборота. Возбуждено уголовное дело, задержаны четыре человека.

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