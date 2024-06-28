Лазарева откровенно рассказала о разводе с Шацем: "Предал и бросил"

Журналистка расставила все точки над i

Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) дала откровенное интервью журналистку Дмитрию Гордону (также признан Минюстом РФ иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в котором затронула много тем, в том числе и ее развод с шоуменом Михаилом Шацем (признан Минюстом РФ иноагентом).

Когда-то Татьяна Лазарева и Михаил Шац считались одной из самых красивых и крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Они оформили отношения в 1998 году, тогда же у них родилась первая дочь Софья. Вторая наследница Антонина появилась на свет в 2006 году. Спустя десять лет Татьяна Лазарева с младшей дочкой переехала жить в Испанию.

Именно тогда поползли слухи о том, что в отношениях Лазаревой и Шаца не все так гладко. В 2022 году Михаил в интервью рассказал, что они с Татьяной расстались. И вот сейчас, спустя два года, больную тему затронула сама некогда популярная телеведущая. "Потому что предал и бросил. Он был самым близким человеком для меня", - заявила Лазарева.

На этом в своих откровениях Татьяна не остановилась. Она не стала вдаваться в подробности, но дала понять, что вина за развод лежит именно на Михаиле. "У нас с ним очень разладились отношения. И было еще много чего…, после чего я просто полностью перестала ему доверять... А зачем мне такой человек? Не нужен", - заключила бывшая телеведущая.

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