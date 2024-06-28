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Бежавший по трассе в Петербурге лось попал на видео

14:50
  • пятница
  • 28 июня 2024

Животное было напугано

Необычного участника дорожного движения заметили автомобилисты рано утром на севере Петербурга. Лось выбежал на трассу в районе Пискарёвки, чем изрядно напугал водителей.

Кадрами поделились очевидцы в соцсетях. Животное явно было напугано и металось вдоль дороги в поисках безопасного перехода. Увидев просвет между машинами, парнокопытное пересекло проезжую часть, но так и не решилось перепрыгнуть через забор.

По словам специалистов, это был молодой лось, который только недавно начал самостоятельно добывать себе пропитание и случайно вышел к людям. 

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