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Первый электросамокат для ДПС появился в России

14:37
  • пятница
  • 28 июня 2024

Создатели убеждены, что такой транспорт необходим

Едва сошел снег в Москве, как улицы наводнили люди, передвигающиеся на электросамокатах. Многие из них передвигаются с поистине бешеной скоростью. Поэтому дискуссия о том, насколько безопасен этот вид транспорта, снова актуальна.

На днях зампред Госдумы Вячеслав Даванков предложил МВД создать в крупных городах России электросамокатную полицию. И вот в рамках Петербургского международного юридического форума представили электросамокат для ДПС, созданный на основе модели Ninebot S90L. Такой самокат в обычных магазинах не продается и отличается особой прочностью и комфортом.

У новинки два экрана на руле: один показывает скорость, уровень заряда и статус поворотников, а второй — информацию о медленных зонах (такие действуют в людных местах, устройство автоматически замедляется). У электросамоката для правоохранителей фирменная бело-синяя ливрея и буквы "ДПС" на рулевой стойке.

"В случае создания специального подразделения МВД России для контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями средств индивидуальной мобильности, мы готовы передать их в пользование стражам порядка. Раз в крупных городах России есть мотополиция, которая борется с нарушителями на мотоциклах, то, логично, что идея самокатной полиции также имеет место быть", - цитирует создателей нового транспорта "КП".

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