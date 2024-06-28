Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников

Порядок будет определен в ближайшие месяцы
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту.
Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Порядок осуществления выплат должен быть определен правительством в течение двух месяцев.
В марте Совфед одобрил закон, освобождающий контрактников СВО от уголовного наказания. Контроль за поведением осужденных контрактников будет осуществлять командование воинских частей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также: