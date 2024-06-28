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Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников

14:11
  • пятница
  • 28 июня 2024

Порядок будет определен в ближайшие месяцы

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту.

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Порядок осуществления выплат должен быть определен правительством в течение двух месяцев.

В марте Совфед одобрил закон, освобождающий контрактников СВО от уголовного наказания. Контроль за поведением осужденных контрактников будет осуществлять командование воинских частей.

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