Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Солнце в Раке состоит в теплых отношениях с Луной в Тельце
Овны
Первый день июля порадует доходами: вы получите оплату за свой труд. Звезды советуют потратиться на милые вещи для дома – чтобы было еще уютнее.
Тельцы
Начните второй месяц лета с приятного общения, призывают звезды. Встречайтесь с друзьями, переписывайтесь, не жалейте на это времени – оно пройдет не впустую!
Близнецы
Удачный улов ждет тех, кто работает в интернете. Но деньги готовы идти и ко всем остальным. Есть лишь одно условие: не афишируйте их раньше времени.
Раки
Солнце в вашем знаке в теплых отношениях с Луной в Тельце, и вы получаете от этого удовольствие. Впереди - приятный летний день, улыбнитесь!
Львы
Если вы в отпуске, проведите первый день июля в тишине, без суеты и посторонних. Всем остальным пойдет на пользу работа в уединении – вы будете очень продуктивны.
Девы
Первое число – лучшее для того, чтобы отправиться в отпуск! Ну а если с отдыхом не сложилось, посвятите время учебе, поиску информации или новых курсов.
Весы
Вы сегодня на удивление привлекательны, настолько, что могут появиться тайные поклонники. Если хотите навести порядок в финансах – день для этого просто идеален.
Скорпионы
Личная жизнь сегодня расцветет, как июльская роза. Хороший день для знакомства, особенно если вы ищете спокойного, гармоничного человека.
Стрельцы
Вы не особо любите заботиться о своем здоровье, поэтому вам нужно об этом напоминать. Сегодня отличный день для покупки абонемента в фитнес-зал или витаминов.
Козероги
Начните июль с шопинга! В самом деле, как можно рассчитывать на успех в делах, если вы продолжаете мечтать о какой-то вещи, но никак не решитесь купить?
Водолеи
Женщины вашей семьи сегодня выполняют роль ангелов. Можно просить у них совета, помощи, но предварительно не забудьте купить им то, чем вы их отблагодарите.
Рыбы
Сходите на концерт или в кино, купите одежду для отпуска или покатушек на велосипеде. Ваша душа просит праздника, предвкушая самый жаркий и приятный месяц лета!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram