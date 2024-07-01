Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Солнце в Раке состоит в теплых отношениях с Луной в Тельце

Овны

Первый день июля порадует доходами: вы получите оплату за свой труд. Звезды советуют потратиться на милые вещи для дома – чтобы было еще уютнее.

Тельцы

Начните второй месяц лета с приятного общения, призывают звезды. Встречайтесь с друзьями, переписывайтесь, не жалейте на это времени – оно пройдет не впустую!

Близнецы

Удачный улов ждет тех, кто работает в интернете. Но деньги готовы идти и ко всем остальным. Есть лишь одно условие: не афишируйте их раньше времени.

Раки

Солнце в вашем знаке в теплых отношениях с Луной в Тельце, и вы получаете от этого удовольствие. Впереди - приятный летний день, улыбнитесь!

Львы

Если вы в отпуске, проведите первый день июля в тишине, без суеты и посторонних. Всем остальным пойдет на пользу работа в уединении – вы будете очень продуктивны.

Девы

Первое число – лучшее для того, чтобы отправиться в отпуск! Ну а если с отдыхом не сложилось, посвятите время учебе, поиску информации или новых курсов.

Весы

Вы сегодня на удивление привлекательны, настолько, что могут появиться тайные поклонники. Если хотите навести порядок в финансах – день для этого просто идеален.

Скорпионы

Личная жизнь сегодня расцветет, как июльская роза. Хороший день для знакомства, особенно если вы ищете спокойного, гармоничного человека.

Стрельцы

Вы не особо любите заботиться о своем здоровье, поэтому вам нужно об этом напоминать. Сегодня отличный день для покупки абонемента в фитнес-зал или витаминов.

Козероги

Начните июль с шопинга! В самом деле, как можно рассчитывать на успех в делах, если вы продолжаете мечтать о какой-то вещи, но никак не решитесь купить?

Водолеи

Женщины вашей семьи сегодня выполняют роль ангелов. Можно просить у них совета, помощи, но предварительно не забудьте купить им то, чем вы их отблагодарите.

Рыбы

Сходите на концерт или в кино, купите одежду для отпуска или покатушек на велосипеде. Ваша душа просит праздника, предвкушая самый жаркий и приятный месяц лета!

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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