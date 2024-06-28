С Земфиры взыскали долг за коммуналку

Певице принадлежит нежилое помещение

Московский суд обязал певицу Земфиру (внесена в реестр иноагентов – прим. ред.) выплатить долг за коммунальные услуги.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе мирового судебного участка района Хорошевский в Москве. По информации telegram-канала SHOT, с Земфиры взыскали более 200 тысячи рублей. Певице принадлежит нежилое помещение на Магистральной улице площадью 134 квадратных метров.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с Земфиры статус иноагента. В реестр певица попала за "открытую поддержку Украины". Судебное разбирательство проходило на фоне слухов о том, что Земфира, проживающая в Париже с февраля 2022 года, получила гражданство Франции.

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