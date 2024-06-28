Наши бойцы заняли выгодные рубежи

Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР.

Об этом заявило Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Наша армия заняла более выгодные рубежи на данном направлении.

"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, - говорится в сообщении военного ведомства.

Раздоловка находится под Часовым Яром. На прошлой неделе ВС России взяли село в клещи, украинские радикалы бросили свои ключевые позиции.

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