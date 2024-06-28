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В России заговорили о создании "горячей линии" для защиты от нелегальных мигрантов

15:15
  • пятница
  • 28 июня 2024

С такой просьбой обратились в МВД

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой создать единый для всей страны номер, по которому смогли бы обращаться россияне, столкнувшиеся с нелегальной миграцией в своем регионе.

"Функционал мог бы охватить как прием входящих звонков и фиксацию сути сообщения под запись, так и перенаправление информации правоохранителям в конкретный регион, откуда поступил звонок", - цитирует Нилова в своем телеграм-канале журналистка Ксения Собчак.

Законодатель уверен, что такая инициатива пойдет на пользу россиянам. В частности, создание подобной "горячей линии" повысит оперативность реагирования правоохранительных органов на конкретные случаи нарушения закона приезжими гражданами — особенно нелегально находящимися в России. А также устранит формирование “этнических анклавов“ и преступных сообществ из числа нелегалов.

Ранее в МВД заявили, что с начала 2024 года из России было выслано более 30 тысячи мигрантов. Это на 55% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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