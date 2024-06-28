ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинские войска сообщили о критической ситуации в Часов Яре

15:26
  • пятница
  • 28 июня 2024

Говорят о существенном превосходстве российских сил

Критическая ситуация сложилась для Вооруженных сил Украины в Часов Яре. Украинские войска оказались в чрезвычайно сложных условиях из-за существенного превосходства российских сил.

Российские десантники взяли штурмом опорник под Часов Яром
Группировка ВСУ попала в окружение под Часов Яром

Как пишет в Telegram пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады ВСУ, ВС России на этом участке превосходят украинскую армию как в личном составе, так и в технике.  Боевики ВСУ жалуются на непрекращающиеся обстрелы их позиций и всех видов вооружений.

По данным ВСУ, наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе канала Северский Донец-Донбасс. Отмечается активное применение FPV-дронов российскими войсками.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.