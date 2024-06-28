Украинские войска сообщили о критической ситуации в Часов Яре

Говорят о существенном превосходстве российских сил

Критическая ситуация сложилась для Вооруженных сил Украины в Часов Яре. Украинские войска оказались в чрезвычайно сложных условиях из-за существенного превосходства российских сил.

Как пишет в Telegram пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады ВСУ, ВС России на этом участке превосходят украинскую армию как в личном составе, так и в технике. Боевики ВСУ жалуются на непрекращающиеся обстрелы их позиций и всех видов вооружений.

По данным ВСУ, наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе канала Северский Донец-Донбасс. Отмечается активное применение FPV-дронов российскими войсками.

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