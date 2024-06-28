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В Госдуму внесен проект заявления о приостановке работы России в ПА ОБСЕ

15:33
  • пятница
  • 28 июня 2024

Площадка превратилась в "рупор русофобствующих политиканов"

В Госдуму внесли проект заявления палат Федерального собрания  о приостановке работы российской делегации в парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ.

"Будем предлагать рассмотреть его на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации", - заявил ТАСС глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

ПА ОБСЕ перестала выполнять свои функции по обеспечению безопасности в Европе, а стала "рупором русофобствующих политиканов". Российскую делегацию практически лишили голоса, наши парламентарии неоднократно сталкивались с хамством и визовой дискриминацией.

В таких условиях возможности для диалога исчерпаны, отметил Слуцкий.

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