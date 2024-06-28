Как психолог может помочь похудеть - рассказал эксперт

Неочевидным советом поделился врач-эндокринолог

С наступлением лета особенно остро среди мужчин и женщин встал вопрос подтянутой и красивой фигуры. В Москве и области в ближайшие дни ожидается жара, поэтому улицы столицы в скором времени наполнятся людьми в минимуме одежды. Не секрет, что для многих из них показаться в публичных местах в легких нарядах - настоящий стресс из-за неуверенности в себе. В частности, есть люди, кто стесняется снять с себя лишнюю одежду, лишь бы не демонстрировать, по их мнению, совсем не идеальную фигуру.

Меж тем эндокринолог Юлия Репникова назвала несколько условий, чтобы сбросить лишние килограммы, и не все из них очевидные. Например, уверен эксперт, что у многих людей дополнительный вес "из-за психологических проблем – и это большая часть пациентов". "Зачастую нужен еще психиатр или психолог, в зависимости от нарушения или расстройства пищевого поведения у пациента", - отметил врач.

Также эксперт отметил важность сна, правильного питания и физической нагрузки. "Почему некоторые сейчас весят 100 килограммов? Потому что мало двигаются, много едят, неправильно спят. Три кита веса – это сон неправильный, недостаточная физическая нагрузка и большое потребление килокалорий", - цитируют Репникову РИА Новости.

Она напомнила о так называемой гарвардской тарелке: когда на одной ее половинке овощи, на четверти - мясо, а на второй четверти - гарнир. И все это, по словам медика, не должно весть более 450 граммов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram