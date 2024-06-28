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Дроны ВСУ атаковали подстанцию в районе ЗАЭС

15:56
  • пятница
  • 28 июня 2024

Обесточено четыре населенных пункта

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали подстанцию в селе Ивановка Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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Как написал Рогов в Telegram, в результате удара повреждено оборудование подстанции. Без энергоснабжения остались 3 300 потребителей в четырех населенных пунктах. Рогов подчеркнул, что село Ивановка находится неподалеку от Энергодара и Запорожской АЭС.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на запорожский город Пологи. По данным Рогова, украинские войска обстреляли Пологи из ствольной артиллерии. В результате обстрела разрушен дом и надворные постройки, обошлось без пострадавших.

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