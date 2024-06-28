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Страны БРИКС поддержали идею создания зерновой биржи

16:37
  • пятница
  • 28 июня 2024

Россия планирует увеличить экспорт сельхозпродукции в государства объединения

Идея создания зерновой биржи стран БРИКС поддержана членами объединения, заявила глава Минсельхоза России. Оксана Лут поблагодарила государства БРИКС за поддержку российской инициативы. Министр добавила, что ее ведомство совместно с зарубежными коллегами займется созданием и развитием этой площадки.

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Как сообщила Лут во время 14-й встречи министров сельского хозяйства стран объединения, будут проработаны вопросы расчетов на зерновой бирже в национальных валютах стран БРИКС.

Глава Минсельхоза подчеркнула, что дружественные государства являются для России приоритетным рынком. В 2023 году на долю объединения пришлось более трети российского экспорта продукции АПК — объем поставок составил 15 миллиардов долларов. Россия планирует увеличить экспорт сельхозпродукции в страны БРИКС. В этом году экспорт уже превысил семь миллиардов долларов, а концу года достигнет 16 миллиардов долларов, передает ТАСС.

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