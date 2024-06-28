Жалкое зрелище: Байден разгромно проиграл дебаты с Трампом

Сторонники действующего президента разочарованы и напуганы его выступлением

Согласно жеребьевке, первым на сцену вышел действующий президент. И сразу же стало понятно – 81-летнего Джо Байдена даже за неделю реабилитационных манипуляций не смогли омолодить настолько, чтобы впечатлить публику. Он шел привычной неуверенной походкой и что-то бормотал себе под нос, приветствуя пустой зал – на отсутствии зрителей настояла именно команда демократов.

Трамп здороваться с пустотой не стал, но и Байдену руки не протянул, лишь бросил оценивающий взгляд на своего соперника. Убедился, что живой. То есть, как и прогнозировалось, для Байдена шоу не заладилось с первых же минут. Да еще и ведущие начали дебаты с неприятного для 46-го президента вопроса: "Господин президент, что вы скажете избирателям, которые чувствуют, что при вашем президентстве им живется хуже, чем при президенте Трампа?".

Байдена тренировала отвечать на вопросы команда аж из 16 человек, только вот зазубренную информацию президент начал выдавать невпопад. Хотя, ведущие ему явно указали на то, что при 45-м президенте было лучше. Но Джо все равно начал рассказывать о том, что теперь Америка живет плохо именно из-за Трампа.

Байден: "Если вы посмотрите на все, что было сделано его администрацией, он вообще ничего не сделал. И когда он ушел оттуда - там царил хаос".

"Хаос" стал ключевым словом прошедших дебатов. И Байден, и Трамп смешивали темы, начинали отвечать на один вопрос и тут же перескакивали на другой, в общем, путались сами и путали зрителей, и в итоге политическое шоу превратили в лживое цирковое представление. Оба кандидата ловили друг друга на вранье – и практически каждый ответ начинали с фразы "он лжет".

В таком духе взаимного обвинения и уничижения прошли все 90 минут дебатов. Трамп обвинял Байдена в том, что он испортил все, чего тот достиг, особый акцент делал на политике открытых границ. Мол, нынешняя администрация Белого дома принимает в Америке всякий сброд, который потом и рабочие места отнимает, и социальную поддержку на себя перетягивает, и наркотики распространят, и женщин насилует.

А Байден обвинял Трампа в том, что это он развалил страну до такого состояния, что уже 4 года ее невозможно привести в чувства. А когда у Джо аргументы закончились, он, как и прогнозировалось, стал бить по самому больному - напомнил, что Трамп теперь официально значится преступником, который получил по заслугам за шашни с проститутками.

Байден: "Подумай обо всех гражданских штрафах, которые тебе предстоит заплатить – сколько миллиардов долларов ты должен заплатить за то, что приставали к женщине на публике, за то, что занимался сексом с порно-звездой, когда твоя жена была беременна? У тебя мораль уличного кота!".

Может показаться, что нынешний и действующий президенты США стали обсуждать проституток от преизбытка времени. А вот и нет – так они анализировали внутреннюю политику США. То есть вопросы ведущие задавали серьезные, но вот ответы на них были не соответствующие.

Не сложилось и с обсуждением внешней политики. Как и ожидалось, в пятерке первых был задан вопрос о конфликте на Украине.

Трамп: "Что касается Украины и России, то если бы у нас был настоящий президент, которого бы уважал Путин, войны бы не было. Байден ничего не сделал, чтобы остановить гибель людей".

Потом Трамп пообещал завершить конфликт практически мгновенно. То есть Дональд в этот раз ничего нового не сказал. Зато Байден, кажется, наговорил лишнего. А может, и проговорился. Он заявил, что конфликт на Украине не может быть закончен ни при каких условиях, потому что, если Россию не остановить, она пойдет на Европу.

Байден: "Путин ясно дал понять одну вещь, он хочет восстановить то, что было частью советской империи. Он хочет всю Украину. Вот чего он хочет! А потом, вы думаете, он на этом остановится? Вы думаете, он остановится, если захватит Украину? Как вы думаете, что произойдет с Польшей? Что происходит с Белоруссией? Как вы думаете, что произойдет со странами НАТО?".

Во-первых, Белоруссия – это ближайший партнер России, даже если этот факт Байдену не нравится. Во-вторых, даже в маразме как-то неприлично врать о желании России захватить Украину. В-третьих, лично Путин уже неоднократно объяснял, что со странами НАТО ничего не произойдет, если эти самые страны сами не нападут на Россию.

Трамп весь военный бред Байдена объяснил просто - безумием. И это касается всех мировых конфликтов, развязанных при 46-м президенте США.

Трамп: "Его военная политика безумна. Эти войны никогда не закончатся с ним! Он приведет нас к Третьей мировой войне. И мы ближе к Третьей мировой вине, чем кто-либо может себе это представить. Мы очень-очень близки к Третьей мировой войне, и он ведет нас туда! Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, Путин – они не уважают его, они не боятся его".

Байден вместо того, чтобы промолчать, лишь подтвердил версию Трампа о своем безумие. Он вспомнил о пятой статье НАТО, в которой говорится о коллективной защите. Только вот вопрос – от кого НАТО защищается?

Байден: "Прямо сейчас нам нужно защитить мир! Потому что на кону стоит наша собственная безопасность. Если вы хотите войну - позвольте Путину взять Киев".

А ведь минутой ранее Байден, отвечая на вопрос о его психическом и физическом здоровье, утверждал что он вполне вменяем и работоспособен.

Трамп: "Я сдал два когнитивных теста, он не сдал ни одного! Я хотел бы посмотреть, как он прошел хотя бы первые пять вопросов".

Перепалка закончилась тем, что Байден назвал Трампа толстяком и согласился сразиться с ним на поле для гольфа. И хотя ведущая быстро успокоила разбушевавшихся стариков, но и за эти считанные секунды все смогли убедиться, что тема здоровья им была даже интереснее, чем Россия, Китай, наркотики Байдена-младшего и проститутки Трампа-старшего.

После дебатов кандидаты поехали на встречу с избирателями. Для Джо Байдена его жена Джилл устроила сеанс поддерживающей терапии. Но выглядело все это ещё более позорно, чем сами дебаты.

В отличие от жены президента, и Демократическая партия, и вся американская пресса испытали настоящий позор. Газеты вышли с заголовками – "Байден должен отказаться от участия в выборах, доноры Демпартии бьют тревогу".

Не удержался от негативных комментариев даже самый продемократический телеканал CNN, который перед дебатами делал из Байдена супер-героя: "В Демократической партии царит очень агрессивная паника. Она началась через несколько минут после дебатов и продолжается прямо сейчас. Они обсуждают действия президента, которые, по их мнению, были удручающими".

Уже даже появилась версия, что Байдена специально подставили на этих дебатах его же политтехнологи, чтобы был шанс для официальной дисквалификации.

Партийный съезд у демократов, на котором должны окончательно утвердить кандидата в президенты, пройдет только в августе, именно там Байдена и могут отправить на пенсию. Заменит его (по слухам) 56-летний губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он, в целом, разделяет все позиции Байдена. Единственное отличие – он по-настоящему бодр и здоров.

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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