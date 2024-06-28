Новыми секс-символами стали мужчины-крысы. Кто они?

Молодому поколению скучно жить по-старому

Америку теперь волнует тема горячих мужчин-крыс. Уж точно - женскую часть так называемого поколения Z. То есть молодых американок, родившихся в период с 1997 по 2012 год. Только им могло прийти в голову собрать в одном предложении слова "крыса", "парень" и "сексуальный". И вот уже солидные издания вроде консервативной New York Post или британской Guardian на полном серьезе в беседах с уважаемыми людьми пытаются разгадать феномен "лета горячих грызунов".

Смысл в следующем: Эти мужчины не обязательно красивые, у них угловатые черты лица и тела, отсутствует "токсичная маскулинность", у них определенный образ – худые, сгорбленные, с глубоко посаженными глазами, немного замызганные. Но, по мнению некоторых, совокупность этих факторов делает их сексуальными.

Пример - Тимоти Шаламе. Самый стильный актер 2023 , мистер-сексуальность по версии топового американского глянцевого журнала. Один из перспективнейших людей своего поколения. Для полной коллекции ему разве что "Оскара" не хватает. Актер, кстати, был самым молодым номинантом на эту премию. Но статуэтка, как известно, дело наживное.

Другой пример - ирландец Барри Кеоган. В соцсетях шутят, что он всегда выглядит так, как будто накануне была грандиозная вечеринка, - вечно помятый и невыспавшийся. И ведь тоже сейчас один из самых востребованных актеров. Как и Джош О'Коннор и Майк Фейст. Ну и вишенка на торте – тот самый "ходячий секс на четырех крошечных лапках". Рекламу нижнего белья с Джереми Алленом Уайтом американкам их вторые половинки разрешают смотреть только с фильтрами.

Россию этот тренд тоже не обошел. Молодежь в восторге от Александра Петрова, Ивана Янковского и Никиты Кологривого.

"Он прямо подходит по типажу мужчины- грызуна. У него те же самые оттопыренные уши, длинный нос. И офигенная харизма, которая привлекает. Оттопыренные уши всегда говорят о том, что человек очень любознательный. Он наверняка будет черпать информацию везде - книги, фильмы, семинары. Когда у человека глаза чуть-чуть на выкате, это всегда говорит о том, что он очень чувствителен. Поэтому девушки, которые видят такой типаж, в первую очередь видят в нем чувственного человека, который смело будет выражать свои эмоции. А это очень важно для молодежи", - отметила Наталья Ковалева, физиогномист, психолог.

Но почему для этих "эмоциональных" и "чувственных" не нашлось более благозвучного термина, чем "крыса"? Оказывается, имеются в виду не мерзкие грызуны. А вполне себе симпатичные мышата. Вроде Микки-Мауса и Стюарта Литтла. Вот она - сила величайшего из искусств. Хотя, быть может, его тлетворное влияние?

"Этот тренд не новый. Потому что еще Аристотель и Платон в 4 веке до нашей эры делали то же самое. Они брали морды разных животных, их характер. И когда человек был похож на какое-то животное, они причисляли ему те же самые черты характера. Понятие о красоте менялось в зависимости от тех же самых трендов и в зависимости от того, что человек увидел по ТВ, услышал по радио. Что он чаще всего видит, что возносится в культ - то и прекрасно", - объяснила Ольга Дружкова, психолог.

До крыс ведь были "золотистые ретриверы" - Крис Хемсворт, Брэд Питт, Райан Гослинг. Само воплощение лоска, физического здоровья. И отличный набор генов, которые гипотетическая женщина хотела бы передать своему ребенку. В общим, старик Фрейд уже давно все и всем объяснил. Но на поколении Z система, кажется, сломалась. Точнее, просто приелось.

"Сейчас мужественность уже не так важна. Сейчас важно то, что человек думает о себе, его возможно какие-то, особы черты. Красивые голливудские картинки уже не очень интересны молодежи. Потому что в жизни мы их не видим", - добавила Ковалева.

В разное время находились те, кому искренне нравились Вуди Аллен, Александр Демьяненко или Андрей Мягков. Типичные "грызуны" по современной терминологии.

А вообще, красота - исключительно в глазах смотрящего. Эксперты призывают следовать зову сердца, а не трендам. Потому что какой фильм будет в прокате, такой будет и тренд. Название типажу уж точно придумается. И шутка о том, что мужчина должен быть хоть немного симпатичнее обезьяны, перестанет быть шуткой, став новым "золотым сечением".

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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