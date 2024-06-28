Утром также объявлялась воздушная тревога

Серия взрывов прогремела в Харькове. Об этом сообщил региональный Telegram-канал издания "Общественное".

Подробностей происшествия издание не приводит. Не сообщается также о разрушениях и жертвах. ВС России периодически наносят удары по промышленным районам Харькова. В частности, 26 июня несколько мощных взрывов прогремели в районе авиазавода, там был уничтожен цех по производству БПЛА.

Утром в пятницу Минобороны России сообщило, что операторы FPV-дронов уничтожили замаскированные позиции ВСУ в Харьковской области. По данным ведомства, потери противника только на этом участке составили до 15 военнослужащих убитыми и ранеными.

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