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Серия взрывов прогремела в Харькове

17:16
  • пятница
  • 28 июня 2024

Утром также объявлялась воздушная тревога

Серия взрывов прогремела в Харькове. Об этом сообщил региональный Telegram-канал издания "Общественное".

Подполье сообщило о взрывах в районе авиазавода в Харькове
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Подробностей происшествия издание не приводит. Не сообщается также о разрушениях и жертвах. ВС России периодически наносят удары по промышленным районам Харькова. В частности, 26 июня несколько мощных взрывов прогремели в районе авиазавода, там был уничтожен цех по производству БПЛА.

Утром в пятницу Минобороны России сообщило, что операторы FPV-дронов уничтожили замаскированные позиции ВСУ в Харьковской области. По данным ведомства, потери противника только на этом участке составили до 15 военнослужащих убитыми и ранеными.

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