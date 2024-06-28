Путин поздравил выпускников программы кадрового управленческого резерва

Проект стартовал в 2017 году по поручению президента

По всей стране в пятницу пройдут выпускные балы - праздник для почти двух с половиной миллионов юношей и девушек. Экзамены позади, и бывшие школьники идут во взрослую жизнь с надеждой на новые достижения и свершения. С окончанием школы выпускников поздравил президент Владимир Путин.

Для вас это особый, очень волнующий момент. Начинается совершенно новый этап жизни, более взрослой, самостоятельной, где все ключевые решения вы будете принимать сами. Прощаясь со школой, мы говорим спасибо своим педагогам. С самых первых школьных дней они были рядом, переживали за вас как за родных, поддерживали в трудную минуту, помогали поверить в себя. Хочу искренне пожелать всем вам успехов, свершений, выдающихся достижений и побед. С праздником вас! Будьте счастливы!.

Также глава государства в режиме видеоконференции встретился с выпускниками шестого потока программы развития кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Российская академия народного хозяйства и госслужбы - крупнейшее учебное заведение Европы. По всей стране работают почти 50 его филиалов. Цель программы – подготовка кадрового резерва для государственных должностей федерального и регионального уровней.

Проект стартовал в 2017 году по поручению президента. За это время его участниками стали 463 человека, из них 57 выпускников возглавили российские регионы, семеро заняли посты федеральных министров, девять – первых заместителей федеральных министров.

Президент поздравил будущих управленцев с окончанием обучения и наполнил о серьезной ответственности, которая будет связана с их дальнейшей работой.

Страна действительно рассчитывает на вас. На предельную собранность и дисциплину для достижения общего результата. Уже говорил, что сегодня каждый на своем месте, в какой бы сфере он не трудился, будь то государственная служба, экономическая деятельность, информационное поле, должен работать с максимальной нагрузкой и отдачей, понимать, в какое время мы живем и через какой исторический этап мы проходим. Вы все, конечно, уже сложившиеся профессионалы, вы уже много добились каждый на своем поприще, и программа, надеюсь, дала вам дополнительную подготовку. Именно практические навыки наиболее востребованы сейчас для решения масштабных и комплексных задач на уровне регионов.

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