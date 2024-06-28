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Депутат Рады потребовал в суде провести выборы президента Украины

17:43
  • пятница
  • 28 июня 2024

Нардеп указывает на "подрыв демократии" действующими властями

Иск в Верховный суд с требованием провести выборы президента Украины подал депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он просит  обязать украинский парламент объявить выборы главы государства – как это положено по конституции и избирательному законодательству страны.

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Как пояснил нардеп в Telegram, он обратился в суд, поскольку власть на Украине заключила кулуарное соглашение, которое подорвало демократию и привело к расцвету коррупции на фронте и в тылу. Дубинский убежден, что с этим можно и нужно бороться.

Депутат подчеркивает, что процветающая коррупция крадет у армии ресурсы. Последние аферы с закупками для армии, а также продолжающиеся скандалы со строительством укреплений только подчеркивают, что власть "застоялась", и слишком "зацвела". А отсутствие выборов только усугубляет ситуацию.

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