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Путин потребовал оперативно решать социальные задачи в Новороссии

18:26
  • пятница
  • 28 июня 2024

Уровень жизни в новых регионах должен соответствовать общероссийскому

Восстановление Луганской народной республики идет достаточно быстрыми темпами, заявил Владимир Путин. Президент России провел в формате видеоконференции встречу с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС.

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Глава государства подчеркнул, что откладывать решение социальных задач в Новороссии и Донбассе невозможно. Уровень жизни в ЛНР и других новых регионах должен соответствовать общероссийскому. Путин напомнил, что ресурсы на это выделены, важно ими грамотно распорядиться.

Российский лидер также пожелал удачи новому председателю правительства ЛНР Егору Ковальчуку. Путин подчеркнул, что в регионе огромное поле деятельности. Президент обратил внимание на то, что в предыдущее десятилетие мало что делалось для развития этой территории – люди, которые принимали решения, не считали республику частью своей страны, передает РИА Новости.

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