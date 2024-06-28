Путин: Предпринимательское сообщество в России стало более патриотичным

Рост ВВП страны за первое полугодие 2024 года ожидается на уровне выше 5%

Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС, что предпринимательское сообщество в России стало более патриотичным и государствоориентированным.

Как отметил президент, российские предприниматели перехватили и даже развили брошенные Западом в расчете на развал экономики России предприятия.

По словам главы государства, рост ВВП России за первое полугодие 2024 года ожидается на уровне выше 5%, передает ТАСС.

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