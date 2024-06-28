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Путин признал, что женщин в управлении недостаточно

18:45
  • пятница
  • 28 июня 2024

Но назначать только по гендерному признаку - ошибка

Владимир Путин признал, что в России недостаточно женщин в управлении. Российский президент согласился с мнением, высказанным участниками встречи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.

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В то же время, подчеркнул Путин, было бы ошибкой следовать примеру некоторых стран. Там на определенные должности выбирают кандидатов по гендерному принципу.

Российский лидер отметил, что количество женщин вообще во всех звеньях руководства в России недостаточно. Однако Путин убежден, что отбирать нужно, прежде всего, по личным и деловым качествам, передает РИА Новости.

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