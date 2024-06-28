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МВД с помощью квадрокоптеров задержало группу нелегалов

19:02
  • пятница
  • 28 июня 2024

Мигранты обосновались в Подмосковье

Нелегальных мигрантов в Подмосковье начали выявлять с помощью квадрокоптеров. Как сообщила в Telegram официальный представитель МВД России Ирина Волк, группу нелегалов обнаружили на территории комплекса по выращиванию сельхозкультур в деревне Яковлево Московской области.

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По словам представителя МВД, в полицию поступило сообщение о том, что на участке нелегально находятся иностранные граждане. Полицейские обследовали территорию с помощью беспилотников, информация подтвердилась.

Дрон засек мигрантов на обработанном поле. Затем на место прибыли силовики, которые погрузили нелегалов в автобусы. По словам Волк, в отношении 46 мигрантов составлены административные протоколы, 45 иностранных граждан по решению суда будут выдворены из России.

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